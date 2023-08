Nach dem Stabilisierungsversuch zum Ausklang der Vorwoche zeichnen sich zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt wieder Verluste ab. Der DAX wird zum Handelsbeginn rund 0,3 Prozent schwächer bei 15.900 Punkte erwartet. In der Vorwoche hatte der Index bereits etwas mehr als drei Prozent verloren. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Montag beeinflussen: 1. Verluste an der Wall StreetDer ...

