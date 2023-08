Die Hönle-Gruppe hat in den ersten neun Monaten ihres Geschäftsjahres 2022/2023 einen Verlust beim Betriebsergebnis von 6,8 Millionen Euro erzielt nach einem Plus von 9,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Hönle Aktie fällt ein Verlust von 1,09 Euro an nach 0,77 Euro Gewinn zuvor. Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis um mehr als 11 Millionen ...

