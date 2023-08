Bei den Geldautomatensprengungen gibt es weiter keine Entwarnung. Im Jahresverlauf sind die Fallzahlen vielerorts im Vgl. zu 2022 nochmals gestiegen.Zum 1.8. wurden etwa in Hessen 36 Sprengungen registriert (2022: 21), wie das LKA Hessen auf PLATOW-Anfrage mitteilt. Bis auf Osthessen sind alle Polizeipräsidien betroffen, am stärksten Mittel- und Westhessen. Im Mai und Juni konnten Einsatzkräfte in Bad Homburg und Frankfurt sechs Täter auf frischer Tat bzw. nach kurzer Fahndung festnehmen. "Aktuell stellen wir einen leichten Rückgang der Fallzahlen fest", so eine Sprecherin. Man arbeite weiter im Schulterschluss mit der Kreditwirtschaft, die bisher mehr als 6 Mio. Euro ...

