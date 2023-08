Der deutsche Antriebszulieferer Vitesco Technologies hat ein neues Forschungs- und Entwicklungzentrum in China in Betrieb genommen. Das neue F&E-Zentrum soll Hard- und Software für E-Antriebe entwickeln. Der neue Forschungsstandort befindet sich am Produktionsstandort von Vitesco Technologies in Changchun in der Provinz Jilin im Nordosten Chinas und verfügt über eine Gesamtfläche von fast 8.000 Quadratmetern. ...

