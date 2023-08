(shareribs.com) New York 07.08.2023 - In ihrem jüngsten Quartalsbericht haben die Analysten von Wood Mackenzie ihre Prognosen für den weltweiten PV-Zubau angehoben. China spielt dabei weiterhin eine Schlüsselrolle. Der globale PV-Zubau ist in diesem Jahr deutlich gewachsen. Die Lieferengpässe des vergangenen Jahres treten damit etwas in den Hintergrund. Die Abhängigkeit von China bleibt aber bestehen. ...

