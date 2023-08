Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research hat die Wurmtal Beteiligungen AG die Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH übernommen, die bereits einen nachhaltigen Ergebnisbeitrag liefert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage verfüge das Unternehmen über eine gut gefüllte Kasse, die auch in Zukunft weitere attraktive Zukaufmöglichkeiten eröffnen dürfe. Dies gelte speziell hinsichtlich der Thematik Nachfolgeregelung. Dies solle für weitere Gewinnsteigerungen sorgen, zumal das Geschäftsmodell recht gut skalierbar sei. Angesichts der Inflation dürfe laut GSC zudem das Prämienvolumen der Tochtergesellschaften schneller wachsen als der Kostenblock. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 7,00 Euro und bestätigt das Rating "Kaufen".



