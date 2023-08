Auffällig ist im laufenden Börsenjahr die seit vielen Monaten vergleichsweise tiefe Volatilität. So erreichte im Juni das Angstbarometer auf den DAX, der VDAX New, zeitweise das geringste Niveau seit Anfang 2020 und somit in der Nach-Corona-Zeit. Während der Index aber Ende Juli ein neues Hoch erreichte, stieg auch die Nervosität auf dem Parkett. Bereits seit Mitte Juni nimmt die Unruhe unter Marktteilnehmern ...

