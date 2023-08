Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4616/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/11 geht es um ein etwas alternatives Setup mit teilweise Hall innerhalb der Folge, weil unterschiedliche Setups und Räumlichkeiten. Wie auch immer: Ich hörte von einer Preisindikation für EuroTeleSites, habe ZFA-Zahlen, ein Rosgix-Update von Gregor Rosinger und den ATX-Tipp von Gunter Deuber. News gibt es zu Andritz, DO&CO, Research zu Erste Group und Kontron. Zum Hören: Nochmal Gunter Deuber sowie Felix Strohbichler. Am Abend gibt es noch eine 30x30-Folge zur FACC ....

Den vollständigen Artikel lesen ...