Die Ergebnisse von Beiersdorf für das 2. Quartal 2023 waren besser als erwartet. Das organische Umsatzwachstum von 12% im 2. Quartal lag über dem Konsens und AlsterResearchs Erwartungen von ca. 10% im Jahresvergleich. Das adj. EBIT überraschte ebenfalls positiv und übertraf die Konsenserwartungen um beachtliche 11%. Das Verbrauchergeschäft, vor allem das Derma- und Nivea-Portfolio, war weiterhin der Motor für Umsatz und Profitabilität des Unternehmens. Unterdessen meldete tesa erneut gedämpfte Zahlen. Aufgrund der robusten Nachfrage im Verbrauchergeschäft hob das Management seine Prognose für das organische Umsatzwachstum in diesem Segment und für das gesamte Unternehmen auf einen hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz an (gegenüber einem mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz zuvor) und hielt an seiner Prognose für die EBIT-Marge fest. Ein weiterer positiver Indikator war die Belebung der Einzelhandelsumsätze in China seit Februar 2023, im stationären Einzelhandel und kürzlich auch im Reiseeinzelhandel. AlsterResearchs Analysten sind jedoch weiterhin der Ansicht, dass die Aktie nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial hat. Daher bekräftigen sie ihr HOLD-Rating mit einem leicht erhöhten Kursziel von EUR 131,00 (alt: EUR 130,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Beiersdorf%20AG





