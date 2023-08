Anzeige / Werbung

Der Blick auf den unteren Chart lässt nicht viel Gutes erwarten. Aurora Cannabis ergeht sich bereits seit einer gefühlten Ewigkeit in einer Korrektur. Bislang wollte es der Aktie nicht gelingen, einen tragfähigen Boden auszubilden, von dem ausgehend sie eine nachhaltige Erholung starten kann.

Die Lethargie, die den Cannabis-Sektor so fest in ihrem Würgegriff hält, manifestiert sich wohl nirgendwo eindrucksvoller als in der Kursentwicklung des ehemaligen Highflyers Aurora Cannabis.

Seit unserer letzten Kommentierung zu Aurora Cannabis von Ende Juni hat sich nicht sonderlich viel getan. Man kann es fast schon als einen Erfolg verbuchen, dass es Aurora Cannabis in den letzten Wochen gelang, den Bereich 0,50 US-Dollar / 0,49 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen und keine neuen Tiefs auszubilden. Allerdings blieben Erholungsversuche ebenso begrenzt.

Um das Chartbild leicht aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 0,85 US-Dollar. Davon war zuletzt aber weit und breit nichts zu sehen; nicht einmal im Ansatz. Zuletzt wurde die Luft für Aurora Cannabis bereits oberhalb von 0,60 US-Dollar dünn.

Kurzum. Das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt unverändert zur Vorsicht. Zudem ist der Unterstützungsbereich um 0,50 US-Dollar / 0,49 US-Dollar weiterhin bedroht. Ein Rücksetzer unter die 0,49 US-Dollar würde ein neues Kapitel der Korrektur aufschlagen.



Enthaltene Werte: CA05156X8843