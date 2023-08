Silvercorp Metals Inc. und OreCorp Limited gaben kürzlich bekannt, dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, in deren Rahmen Silvercorp alle ausstehenden Aktien von OreCorp erwerben wird. Die Aktionäre von OreCorp sollen 0,15 AUD und 0,0967 einer Silvercorp-Aktie für jede OreCorp-Aktie in ihrem Besitz erhalten. Die implizite Vergütung von 0,60 AUD je OreCorp-Aktie entspricht einem Aufschlag von 41,7% auf den 20-Tage-VWAP der OreCorp-Aktie an der ASX für den Zeitraum bis zum 4. August 2023 und bewertet OreCorp auf einer voll verwässerten In-the-money-Basis mit rund 242 Millionen AUD.



Die Vereinbarung zielt darauf ab, ein diversifiziertes, hochprofitables Edelmetallunternehmen mit einer Pro-forma-Marktkapitalisierung von 630 Millionen USD3, einer robusten Wachstumspipeline und einem Engagement in einem viel versprechenden aufstrebenden Bergbaugebiet zu schaffen. Die Transaktion soll vor Ende 2023 abgeschlossen werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken