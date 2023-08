Die VW Bank hebt die Zinsen bei Sparbriefen über verschiedene Laufzeiten kräftig an Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) hebt ab dem 8. August 2023 die Zinsen für ihre Sparbriefe massiv an. Für die Laufzeit ein Jahr zahlt das Institut dann 3,60 Prozent p.a. von zuvor 3,00 Prozent p.a. Bei den Laufzeiten zwei Jahre und drei Jahre gibt es dann jeweils 3,70 Prozent p.a. von zuvor 3,10 Prozent p.a. (2 Jahre) und 3,20 Prozent p.a. (3 Jahre). ...

