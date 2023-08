Wirtschaftlich läuft es zwar nicht so richtig rund, hierunter leidet auch die CureVac-Aktie. Sie sinkt heute um -2,1% und steht aktuell bei 8 €. Was sie beflügeln könnte, sind die Prozessklagen gegen Pfizer und BioNTech. Worum geht es in den Klagen und was würde das für die zukünftige Kursentwicklung bedeuten? CureVac vorgestellt CureVac mit Zentrale in Tübingen erforscht und entwickelt Arzneimittel auf der Grundlage des Botenmoleküls mRNA. Im vergangenen ...

