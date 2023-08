Die Scout24-Aktie (WKN: A12DM8) startet am Montag mit einem Plus von +8% auf 62 € in die Handelswoche. Aber was steckt hinter dem plötzlichen Anstieg für die Aktie, welche sich seit 2020 in einem Abwärtstrend befindet? Und wie kann es jetzt weitergehen? Scout24 vorgestellt Scout24 ist Betreiber des Online-Immobilienmarktplatzes ImmoScout24. Mit über 40 Millionen Besuchern pro Monat ist ImmoScout24 die größte Immobilienplattform Deutschlands. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...