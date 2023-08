Linz (www.anleihencheck.de) - Am Freitag zog der Arbeitsmarktbericht in den USA große Aufmerksamkeit auf sich, denn er hat Einfluss auf den geldpolitischen Ausblick der US-Notenbank, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Entscheidend für die Währungshüter werde sein, dass die restriktive Geldpolitik zu einer spürbaren Abkühlung am Arbeitsmarkt beitrage. Aktuell seien die Beschäftigungszuwächse sowie die Lohnsteigerungen zu robust, um den Zinserhöhungszyklus an seinem Ende zu sehen. Die Marktreaktion sei wohl ein gutes Beispiel dafür gewesen, dass es nicht nur auf den Vergleich von Daten zu Analystenprognosen ankomme, sondern auch darauf, wie viel Hoffnung vor der Veröffentlichung in den USD-Kursen stecke. Der US-Dollar habe nach den Datenveröffentlichungen auf bis zu 1,1039 nachgegeben und notiere aktuell bei etwas unter 1,0990. (07.08.2023/alc/a/a) ...

