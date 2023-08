Dublin (www.fondscheck.de) - Mediolanum International Funds Ltd. (Mediolanum), die europäische Asset-Management-Plattform der Mediolanum Banking Group, beruft eine neue Leiterin für Marketing und Kommunikation: Mariagrazia Briganti wird die Marketing- und Kommunikationsstrategie von Mediolanum in seinen Schlüsselmärkten weiterentwickeln und das Unternehmen so bei seinen geschäftlichen Zielen voranbringen, so Mediolanum International Funds Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...