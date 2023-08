Weiterer Auftrag für Andritz: Der Anlagenbauer optimiert für Stora Enso die Faserlinie im Zellstoffwerk Enocell in Uimaharju, Finnland. Die Modernisierung der Anlage soll den Kunden dabei unterstützen, der wachsenden Nachfrage nach ungebleichten erneuerbaren Verpackungsmaterialien nachzukommen und soll im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein.Andritz ( Akt. Indikation: 46,32 /46,42, -1,13%) DO & CO hat per 4. August 2023 nun bereits Wandlungserklärungen im Nennbetrag von 60,9 Mio. Euro erhalten. Die Erklärungen beziehen sich auf die im Jahr 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 100 Mio. Euro. Der Wandlungspreis liegt bei 79,979 Euro, die Aktie liegt am 7. August vormittags bei ca. 120,0 Euro. Die eingelangten ...

