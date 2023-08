Das italienische Startup XEV will seinen E-Kleinstwagen Yoyo nach Deutschland bringen. Der Verkauf des 2,53 Meter kurzen L7e-Fahrzeugs soll hierzulande in den kommenden Monaten beginnen. XEV plant, auch ein Verkaufs- und Servicenetz in Deutschland aufzubauen. Wie das "Handelsblatt" schreibt, will XEV nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und Südamerika weiter wachsen. Vorgestellt wurde der Yoyo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...