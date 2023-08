NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 123 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Duftstoff- und Aromenherstellers bleibe robust, doch der Volumendruck im Bereich Tiergesundheit habe die Aktie belastet, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Montag vorliegenden Studie, in der er auf die jüngsten Quartalszahlen zurückblickte. Er senkte seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum sowie das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 07:39 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

