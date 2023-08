Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.08.2023

Kursziel: 16,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Preview: Makroökonomische Lage dürfte in Q2 Tribut verlangen

Die Masterflex SE wird am 09. August H1-Finanzkennzahlen veröffentlichen, die deutlich von der aktuell vorherrschenden Konjunktureintrübung gezeichnet sein dürften.



[Tabelle]



Umsatz in Q2 durch schwache Kundenbestellungen nur leicht gesteigert: In Anbetracht eines voraussichtlich schwachen Auftragseingangs im Verlaufe des Q2 gehen wir davon aus, dass das Umsatzniveau den Q1-Auftragseingang von 24,9 Mio. Euro nicht signifikant übertroffen haben dürfte und somit im Jahresvergleich nur eine leichte Steigerung der Top Line verzeichnet hat. Auf H1-Ebene sorgt der noch in Q1 verbuchte starke Anstieg von 15,6% yoy für eine deutliche Erlös-Steigerung. Insgesamt dürften Kunden aufgrund hoher Vorratsbestände, die während der langwierigen

Lieferkettenverwerfungen in den Vorquartalen massiv ausgeweitet wurden, ihre Bestellungen in Q2 und im weiteren Jahresverlauf deutlich reduzieren. Der schwache konjunkturelle Ausblick dürfte hier u.E. ebenfalls belastend wirken. Diesen Eindruck bestätigen auch die zuletzt vermeldeten Auftragseingänge der deutschen Industrie bei Vorleistungsgütern, die in Q2 zweistellig rückläufig waren. Wir prognostizieren einen H1-Auftragseingang von 18 Mio. Euro bzw. rund 6% unter Vorjahr. Der Auftragsbestand für die Folgequartale dürfte sich in diesem Szenario etwa auf 20 Mio. Euro belaufen.



Schwächelnde Umsatzdynamik und Kostensteigerungen in Q2 belasten EBIT: In Anbetracht der ins Stocken geratenen Top Line-Entwicklung und deutlichen Steigerungen von Inputpreisen sowie Produktionskosten erwarten wir das Q2-EBIT spürbar unter Vorjahr. Aufgrund des noch äußerst profitablen Q1 liegt das EBIT auf H1-Sicht jedoch nur leicht unter dem H1 2022.

Prognosen für 2023 etwas reduziert: Aufgrund anhaltend schwacher Auftragseingänge in

den Folgequartalen reduzieren wir unsere Umsatzerwartung und bilden eine Realisierung

der Umsatzguidance im Mittelfeld des Prognosekorridors (103 bis 110 Mio. Euro) ab. Unsere

EBIT-Prognose reduzieren wir ebenfalls und erwarten nunmehr eine leichte Profitabilitätssteigerung von 0,1 PP yoy und eine Zielerfüllung in der unteren Hälfte der

Guidance (11 bis 14 Mio. Euro). So gehen wir aufgrund der guten Wettbewerbsposition bei

Spezialschläuchen von einer anhaltend guten Preisqualität aus, die den von uns erwarteten

deutlichen Volumenrückgang in H2 abfedern könnte.



Fazit: Masterflex wird in diesem Jahr seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Trotz der

hohen Konjunkturabhängigkeit dürfte MZX dank der gut diversifizierten Kundenstruktur ein

solides Geschäftsjahr mit Umsatzwachstum und Margensteigerung verzeichnen. Wir

bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27491.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°