GEA trauert um Chief Financial Officer Marcus A. Ketter Düsseldorf, 7. August 2023 - Mit tiefer Trauer gibt GEA Group Aktiengesellschaft bekannt, dass Chief Financial Officer Marcus A. Ketter am Sonntag, 6. August im Alter von nur 55 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist. "Wir sind schockiert und erschüttert über diesen Verlust. Mit Marcus Ketter verliert GEA einen herausragenden Finanzvorstand und einen sehr geschätzten Menschen, dessen Elan, fachliche Exzellenz und unverwechselbarer Humor uns sehr fehlen werden. Ich persönlich verliere auch einen guten und zuverlässigen Freund. Im Namen aller GEA-Mitarbeitenden spreche ich Marcus Frau, seinen zwei Kindern und seiner gesamten Familie unser tiefstes Beileid aus," erklärt CEO Stefan Klebert. Marcus A. Ketter gehörte dem GEA-Vorstand seit Mai 2019 an. Der Diplom-Volkswirt kam damals vom Stahl- und Metalldistributor Klöckner & Co. SE, wo er sechs Jahre als Finanzvorstand gearbeitet hat. Davor war er als Finanzvorstand der Schuler AG sowie in verschiedenen Führungspositionen bei thyssenkrupp tätig. Während seiner Amtszeit bei GEA hat Marcus A. Ketter den Turnaround des Unternehmens mitgeprägt. Insbesondere sind hier die starke Reduzierung des Net Working Capital und die damit verbundene Verbesserung des ROCE und der Netto-Liquidität zu nennen. Zudem hat er wesentlich dazu beigetragen das Vertrauen des Kapitalmarkts zurückzugewinnen. Bis zur Regelung der Nachfolge von Marcus A. Ketter übernehmen bis auf Weiteres CEO Stefan Klebert und COO Johannes Giloth seine Aufgaben. HINWEISE AN DIE REDAKTION Weitere Informationen zu GEA

anne.putz@gea.com Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world". GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: GEA CFO Marcus A. Ketter





