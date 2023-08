Eine Top-Goldminenaktie: Goldproduzent vor Neubewertung! Analysten sehen 150% Chance!

Anzeige / Werbung

H.C Wainwright gibt Kaufempfehlung für Victoria Gold mit Kursziel 20 CAD!

Liebe Leserinnen und Leser,

für Sie als Anleger im Jahr 2023 scheint Gold eine attraktive Anlage zu sein. Nicht nur sein Wert ist gestiegen , das Edelmetall kann in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit auch ein sicherer Hafen sein.

In diesem Jahr spüren Anleger weiterhin die Auswirkungen einer hohen Inflation sowie einer möglicherweise drohenden Rezession und steigender Zinsen . Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Portfolio im heutigen Umfeld zu schützen, könnten Sie auf Gold zurückgreifen.

Eine beliebte Anlagemöglichkeit in Gold sind heute zum Beispiel Aktien von Goldminenunternehmen.

Der Kauf von Goldaktien anstelle des physischen Metalls bietet viele Vorteile, um die potenziellen Vorteile einer Investition in Gold zu nutzen . Goldunternehmen können potenziell höhere Gesamtrenditen erzielen als eine Investition in physisches Gold. Denn diese Unternehmen können ihre Produktion erweitern und Kosten senken. Diese Faktoren können Goldminenunternehmen dabei helfen, ihre Gewinne zu steigern. Steigende Gewinne können dazu beitragen, dass die Aktienkurse schneller steigen als der Goldpreis.

Wenn Sie bereit sind, ohne großen Aufwand Gewinne einzustreichen, schauen Sie sich die Aktie dieses Goldproduzenten an:

WKN: A2PVRH | Symbol: VI9A

Victoria Gold (WKN: A2PVRH) ist ein mittelständischer Goldproduzent in Kanada. Die Kernbeteiligung des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Dublin Gulch im zentralen Yukon, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse. Dublin Gulch ist die Heimat der Eagle Gold Mine - der größten Goldmine in der Geschichte des Yukon. Zum 31. Dezember 2022 beträgt die Reserve 2,6 Millionen Unzen Gold (124 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t). Bei der langlebigen Goldmine Eagle besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine weitere Verlängerung der Lebensdauer der Mine in der Tiefe und entlang des Streichens. Das Explorationspotenzial im gesamten Konzessionsgebiet Dublin Gulch ist ausgezeichnet und umfasst unter anderem die vorrangigen Ziele Raven und Lynx.

Die Eagle-Goldmine

Die Eagle-Goldmine befindet sich auf dem Konzessionsgebiet Dublin Gulch von Victoria im Bergbaubezirk Mayo im zentralen Yukon-Territorium in Kanada. Das Konzessionsgebiet liegt etwa 85 Kilometer (km) nordnordöstlich des Dorfes Mayo.

Quelle Victoria Gold

Die Goldmine Eagle produziert [Gold] Doré in einem herkömmlichen Tagebaubetrieb mit einer dreistufigen Brechanlage, einer Haufenlaugungsanlage im Tal und einer Goldgewinnungsanlage mit Kohlenstoff-in-Lauge-Adsorption/Desorption. Die Mine verfügt das ganze Jahr über über einen Straßenzugang und das Personal, das im Wechsel zwischen Fly-in und Fly-out arbeitet, ist in einem ganzjährig gut ausgestatteten Camp für 300 Personen untergebracht. Die Mine ist an das Stromnetz des Yukon angeschlossen und verfügt über eine kommerzielle Landebahn für den Transport von Personal.

Überblick

Das Goldprojekt Eagle verfügt über eine beneidenswerte Kombination aus bedeutenden Mineralvorkommen, einem begehrten Standort mit bestehender Infrastruktur und einem starken, erfahrenen Managementteam. Historisch gesehen war der Yukon eine produktive Region für Gold und dieses Konzessionsgebiet verfügt über eine begrenzte In-Grube-Ressource von 3,6 Millionen Unzen Gold (180 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,63 g/t) mit einer gemessenen und angezeigten Mineralressource mit einem branchenweit geringen Abfallaufkommen. Erzverhältnis von < 1:1 und metallurgische Eigenschaften, die eine kostengünstigere Haufenlaugungsverarbeitung begünstigen. Das Projekt verfügt über eine gute Straßenanbindung, ist an das Stromnetz angeschlossen und liegt in einer fortschrittlichen, bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeit.

Mineralreserven

Im Dezember 2019 veröffentlichte Victoria Gold Corp die Ergebnisse eines National Instrument 43-101 Technical Report (2019 TR) für seine zu 100 % unternehmenseigene Goldmine Eagle.

Mineralreserven im Tagebau nach Lagerstätte (vor dem Abbau)

Quelle Victoria Gold

Exploration

Das Konzessionsgebiet Dublin Gulch umfasst die Flaggschiff-Goldlagerstätte Eagle und mehrere angrenzende Prospektionsgebiete in verschiedenen Explorationsstadien.

Quelle Victoria Gold

Die Mineralisierung bei Eagle zeichnet sich durch subparallele, goldhaltige schichtförmige Quarzaderanordnungen aus, die sich in der Nähe des Kontakts zwischen dem kreidezeitlichen Granitoid Dublin Gulch und dem umgebenden metasedimentären Landgestein aus dem Proterozoikum entwickelten. Die Dichte und Kontinuität der Adergruppen machen die Goldlagerstätte für den Tagebau geeignet. Das Grundstück wurde von einer Reihe von Eigentümern und Betreibern zunächst nach Wolfram und anschließend nach Gold erkundet.

Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und ist der Standort der Goldlagerstätte Eagle des Unternehmens.

Die Lagerstätten Eagle und Olive umfassen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 2,7 Millionen Unzen Gold aus 123 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem National Instrument dargelegt 43-101 Machbarkeitsstudie. Die Mineralressource gemäß NI 43-101 für die Lagerstätten Eagle und Olive wird auf 191 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,65 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, was 4,0 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "gemessen und angezeigt" einschließlich nachgewiesener und wahrscheinlicher Reserven enthält und weitere 24 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,61 Gramm Gold pro Tonne, darunter 0,5 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "Abgeleitet".

Beteiligungen

Victoria Gold (WKN: A2PVRH) besitzt 12 % von Banyan Gold, das über eine Lagerstätte von 4 Mio. Unzen (bei 0,6 gpt) im Yukon verfügt. Dies ist eine ähnliche Lagerstätte wie Eagle und wäre eine perfekte Akquisition für Victoria. Außerdem besitzen sie 48 % von Lahontan Gold, das über eine Lagerstätte von 1,5 Millionen Unzen in Nevada verfügt. Das Unternehmen hat also viele Möglichkeiten, die Produktion zu steigern.

Highlights der Aktie

Moderate Kosten (wirtschaftlich bei niedrigen Goldpreisen).

Ausgezeichnete Lage.

Erhebliches Aufwärtspotenzial.

Gutes Managementteam.

Zweite Mine in ihrer Pipeline.

Gutes Explorationspotenzial.

H.C Wainwright mit Kaufempfehlung für Victoria Gold mit Kursziel 20 CAD

Die Experten von H.C Wainwright gaben der Aktie eine Kaufempfehlung mit Kursziel 20 CAD, die Analyse können Sie über diesen Link herunterladen.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Die gute Unternehmensentwicklung spiegelt sich noch nicht im Kurs wieder!

Basierend auf ca. 68 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 8 CAD wird Victoria Gold (WKN: A2PVRH) mit einer Marktkapitalisierung von 516 Millionen US-Dollar gehandelt. Dies ist eine relativ niedrige Bewertung im Vergleich zu anderen 200.000- bis 300.000-Unzen-Produzenten.

Victoria Gold (WKN: A2PVRH) verfügt derzeit über 21 Millionen US-Dollar an Barmitteln. Genügend Cash also, um die Exploration weiter vorantreiben zu können.

Erwähnenswert auch das Victoria Gold (WKN: A2PVRH) im ersten Halbjahr einen Anstieg der Goldproduktion um 47 % gegenüber dem Vorjahr auf ca. 83.200 Unzen meldete, nach einem starken Q2-Bericht mit einer Rekordproduktion von ca. 45.600 Unzen.

Wie Sie sehen, scheint Victoria Gold (WKN: A2PVRH) für höhere Goldpreise gut positioniert zu sein. Das Unternehmen ist in gewisser Weise einzigartig, da sie ein Tagebauproduzent (moderate Kosten) an einem großartigen Standort (Yukon) sind.

Diese Faktoren machen das Unternehmen sehr attraktiv.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie auch www.vgcx.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

