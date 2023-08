Kitzbühel (ots) -Renommierte Filmemacher_innen, Schauspieler_innen und Cineasten treffen sich zu Premieren, Retrospektiven und Diskussionen. Eröffnungsfilm: "Der Metzger traut sich" mit Simon Schwarz.In den Kategorien "Spielfilm","Kurzfilm", "Dokumentarfilm" und "Mountain Sports Short" stellen sich rund 50 Filmschaffende mit ihren Werken der Jury und dem Kinopublikum. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm mit Autokino, Komödie in der Stadt sowie Kino am Berg. Erwartet werden u.a. Simon Schwarz, Pizzera & Jaus, Aglaia Szyszkowitz, Julia Koschitz und viele mehr.FFKB Think TankIm Rahmen des FFKB Think Tanks diskutieren Kreative und Entscheider_innen aus der Film- und Fernsehbranche, Projektentwicklung, Produktion und Verleih öffentlich aktuelle Themen im DACH-Raum.Alle Informationen zum Filmfestival Kitzbühel von 21. bis 27. August 2023 sowie Akkreditierungsmöglichkeit für Journalisten_innen unter www.ffkb.at.Pressekontakt:Filmfestival KitzbühelAnsprechpartnerin für MedienJohanna Monitzerpresse@ffkb.at+43 676 4773460www.ffkb.atOriginal-Content von: Filmfestival Kitzbühel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164420/5575378