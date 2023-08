ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, das die Aufwärtsdynamik nachgelassen hat. Es ging in den letzten drei Handelstagen abwärts, was im Tageschart gut zu sehen ist. Am Freitag erreichten die Rücksetzer die SMA20 (aktuell bei 35.172 Punkten). DOW Rahmenbedingungen:DOW Rückblick: (31.07.2023 - 04.08.2023)Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 35.550 Punkten. Damit notierte der Index 172 Punkte über dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche aber 39 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss am Freitagabend. ...

