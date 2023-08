Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Ein KGV von über 200! Wer investiert in Unternehmen mit einer solchen hohen Bewertung? Womit ist das zu rechtfertigen? Mit Fantasie, noch mehr Fantasie und noch viel mehr Fantasie, so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG.Fantasie für unreguliertes Wachstum, ja für geradezu unendliches Wachstum. Und für Reichtum ohne Ende. Die Aktie des US-amerikanischen Hightech-Chipentwicklers NVIDIA habe zeitweise ein KGV von 220 gehabt - Künstliche Intelligenz sei hier der Treiber. Microsoft sei nicht so hoch bewertet, aber durch die Kommerzialisierung von Open AI und ähnlichen Anwendungen schieße hier auch die Fantasie langsam in den Himmel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...