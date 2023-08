Wien (www.fondscheck.de) - Die R&M Vermögensverwaltung aus Wackersdorf in der Oberpfalz hat im Juli Florian Lingl in den erweiterten Kreis der Geschäftsführung berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Der 33-Jährige arbeite sei 2018 in der Kundenbetreuung und im Portfoliomanagement der Gesellschaft. Der gebürtige Regensburger solle die Geschäftsführer Günter Roidl und Gerhard Meier unterstützen und sich in die Unternehmensführung einarbeiten. Im Juli 2025 solle Lingl dann als Geschäftsführer bestellt werden - zum 25-jährigen Bestehen des Vermögensverwalters. ...

