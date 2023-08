Wien (www.fondscheck.de) - Es passiert äußerst selten, dass in einem Monat keine einzige Produktkategorie Verluste melden muss - im Juli 2023 war es erfreulicherweise der Fall, wie das FONDS professionell Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Diversifikation bei Fondsanlagen diene bekanntlich der Glättung des Wertentwicklungsverlaufs. Weil nicht vorhersehbar sei, welche Regionen und Branchen wann Gewinne oder Verluste aufweisen würden, mische man breit und senke somit das Risiko. Dabei würden allerdings auch die Ertragschancen sinken. Monat für Monat freue man sich über jene Fonds, die sich gut hätten entwickeln können, und nehme zur Kenntnis, dass andere Produkte weniger gut beziehungsweise sogar schlecht abgeschnitten hätten. Perioden, in denen die meisten oder sogar alle Fonds - in der Kategoriedurchschnitts-Betrachtung - zulegen könnten, seien selten. Der Sommer 2023 zähle bisher zu diesen raren Phasen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...