Köln (ots) -- Adrien Fourmaux erreicht mit seinem Ford Fiesta Rally2 unter schwierigen Bedingungen Platz zwei in der WRC2 und den hervorragenden achten Rang im Gesamtklassement- Pierre-Louis Loubet kann nach Unfall am Freitag mit dem Puma Hybrid Rally1 am Samstag wieder starten und die Rekordserie von Marken-WM-Punkten für Ford weiterführen- Nach starkem Auftakt beschädigt der dreimalige Finnland-Sieger Ott Tänak auf der ersten Etappe seinen Puma Hybrid Rally1 und muss vorzeitig aufgebenAdrien Fourmaux und Beifahrer Alex Coria haben auf Platz zwei in der WRC2-Kategorie eine schwierige Rallye Finnland mit einem Erfolgserlebnis für M-Sport Ford beendet. Am Steuer ihres allradgetriebenen Ford Fiesta Rally2 spulten die Franzosen alle 22 Wertungsprüfungen (WP) ohne nennenswerte Probleme ab. Ebenfalls einen positiven Eindruck hinterließen Finnland-Debütant Grégoire Munster und sein Beifahrer Louis Louka: Sie pilotierten ihren Rallye-Fiesta auf den neunten Rang der WRC2-Wertung. Pech hatten hingegen beide Ford Puma Hybrid Rally1-Besatzungen: Sowohl Ott Tänak/Martin Järveoja als auch Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul mussten ihre über 368 kW (500 PS) starken Turbo-Hybrid-Allradler auf der dritten WP vorzeitig abstellen. Während die Rallye für den dreimaligen Finnland-Sieger Tänak beendet war, konnte Loubet am Samstag wieder ins Geschehen eingreifen und Marken-WM-Punkte sammeln.Fourmaux/Coria fanden auf den ultraschnellen Prüfungen der auch als "Schotter-Grand-Prix" bezeichneten Rallye Finnland schnell den richtigen Rhythmus. Dank konstant konkurrenzfähiger Zeiten konnten sie sich mit ihrem Ford Fiesta Rally2 von Beginn an gegen die finnischen Lokalmatadoren behaupten und in der WRC2-Spitzengruppe etablieren. Insbesondere dank der die Klassenbestzeit auf der abschließenden Wertungsprüfung (WP) des Freitags beendeten sie die erste Etappe als WRC2-Vierte.Auf der Auftaktprüfung des Samstags verbesserten sich Fourmaux und Coria mit der zweitbesten Zeit zunächst auf den dritten Platz in ihrer Klasse. Kurz vor dem Etappenziel übernahm das französische Duo Rang zwei, den es mit aufeinanderfolgenden Top-3-Ergebnissen sowie einer weiteren WP-Bestzeit untermauerte und den Vorsprung auf die Drittplatzierten bis auf 48,6 Sekunden ausbaute. Am Sonntag trennten Fourmaux nur noch vier Prüfungen von seinem ersten Podestplatz seit der Rallye Monte Carlo 2021. Mit vollem Einsatz, aber ohne übertriebenes Risiko steuerte der 28-Jährige seinen Fiesta Rally2 kontrolliert ins Ziel. Mit der drittbesten WRC2-Zeit auf der abschließenden Power Stage sicherte er sich zudem einen zusätzlichen WM-Zähler. Das erfolgreiche Finnland-Wochenende belohnt auch die intensive Arbeit des M-Sport Teams, das den Fiesta Rally2 seit Saisonbeginn konsequent weiterentwickelt hat.Für Pierre-Louis Loubet und Beifahrer Nicolas Gilsoul ging es bei der Rallye Finnland nach der Kollision mit einem Baum auf der dritten Wertungsprüfung nur noch um Schadensbegrenzung. Bis zum Restart am Samstag konnten die Mechaniker die Beschädigungen des Ford Puma Hybrid Rally1 jedoch wieder reparieren. Obwohl weit abgeschlagen, erreichten der Korse und sein belgischer Copilot das Ziel noch auf Rang fünf der Markenwertung. Damit sicherten sie M-Sport Ford zehn wichtige Weltmeisterschaftszähler und hielten vor allem eine Rekordserie aufrecht: Kein anderes Team konnte bislang so viele Punkteresultate in Folge erzielen.Ott Tänak war mit dem zweiten Puma Hybrid Rally1 furios in die Rallye Finnland gestartet. Schon auf der allerersten WP markierte er die Bestzeit. Wie Teamkollege Loubet ereilte aber auch den Esten auf der dritten Prüfung das Pech: In einer schnellen Rechtskurve erwischte Tänak einen im Gras verborgenen Stein, der den Ölwannenschutz durchschlug und einen Motorschaden verursachte. Der dreifache Rallye-Finnland-Sieger setzte seine Fahrt zunächst noch mit rein elektrischem Antrieb fort, musste wenig später aber aufgeben.In der WRC2-Kategorie hat Grégoire Munster ein erfreuliches Rallye-Finnland-Debüt gefeiert. Der junge Belgier baute mit einer fehlerfreien Vorstellung seine Schottererfahrung aus. Mit mehreren Top-10-Klassenergebnissen beendete er seinen ersten Auftritt in den finnischen Wäldern mit einem respektablen neunten Platz in der WRC2-Wertung."Es war ein schwieriges Wochenende für das Team", betonte M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Sehr schade, dass wir trotz unserer harten Arbeit keine besseren Resultate einfahren konnten - wir hätten mehr erreichen können. Im Shakedown und auf der ersten Prüfung konnten wir wieder vielversprechende Ansätze unserer guten Pace sehen. Dass Pierre-Louis Loubet nach dem Pech zu Beginn der Rallye noch das Ziel erreicht hat, freut mich sehr. Hinzu kommt das fantastische Ergebnis für Adrien Fourmaux in der WRC2. Gregoire Munster hat erneut eine Rallye ohne jeden Kratzer am Auto beendet und konnte weitere Erfahrung sammeln. Uns stehen nun drei bis vier Wochen Pause bevor, in der wir unsere Batterien wieder aufladen können. Wir wollen frisch gestärkt zu den noch ausstehenden vier Rallyes in diesem Jahr reisen."Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2, Startnummer 26); WRC2-Platz: 2; Gesamtrang: 8"Das Team hat wirklich hart gearbeitet, sodass wir uns dieses großartige Ergebnis redlich verdient haben", so Fourmaux. "Unser Auto lief absolut problemlos und das Wochenende war einfach perfekt für uns. Auf den Wertungsprüfungen hatten wir alle Informationen, die wir brauchten. Ich bin sehr glücklich, denn wir konnten nicht unbedingt damit rechnen, diese Rallye auf Platz zwei zu beenden. Dass ich mich hier mit all diesen finnischen Talenten messen konnte, war etwas Besonderes für mich."Grégoire Munster / Louis Louka (Ford Fiesta Rally2, Startnummer 40); WRC2-Platz: 9; Gesamtrang: 15"Das war eine gute Rallye für uns, bei der wir viel gelernt haben", betont Munster. "Wir konnten unser Tempo von Prüfung zu Prüfung steigern, auch wenn zwischendurch schwierige Wetterbedingungen herrschten. In puncto Fahrzeugabstimmung mussten wir verschiedene Dinge ausprobieren, das hat unseren Erfahrungsschatz bereichert."Pierre-Louis Loubet / Nicolas Gilsoul (Ford Puma Hybrid Rally1, Startnummer 7); Platz: 45"Ich bin von diesem Wochenende enttäuscht", räumt Loubet ein. "Wir wollten vorn mit dabei sein, aber leider habe ich einen Baum getroffen und konnte nur unter Restart-Bedingungen weiterfahren. Am Samstag lief es dann ganz gut für uns. Aber am Sonntag konnten wir die Pace nicht ganz halten, weil uns ein kleines Motorenproblem Leistung kostete. Trotzdem haben wir noch einmal alles gegeben und versucht, auf der Power Stage ein paar WM-Zähler zu sammeln. Als nächstes steht die Rallye Griechenland auf dem Programm. Dort hatten wir im vergangenen Jahr eine starke Vorstellung. Ich hoffe, dass dort alles glatt läuft. Auch wenn die Resultate nicht immer stimmen, sehen wir doch eine Entwicklung in die richtige Richtung. Wir müssen jetzt einfach dranbleiben."Ott Tänak / Martin Järveoja (Ford Puma Hybrid Rally1, Startnummer 8); Ausfall."Natürlich sind wir enttäuscht", räumt Tänak ein. "Nach dem Ergebnis der Rallye Estland hatten wir uns für Finnland etwas anderes gewünscht. Schade, dass wir nicht weiterfahren konnten, aber der Schaden war einfach zu groß. Nach den zurückliegenden hektischen Monaten gönnen wir uns jetzt eine kurze Pause, bevor wir uns voll auf die Rallye Griechenland im September konzentrieren."# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.