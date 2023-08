DJ PTA-News: QLUPOD AG: Auch die Grossen setzen auf Telemedizin!

Herisau (pta/07.08.2023/16:36) - Pressemitteilung QluPod AG

Herisau, Schweiz QluPod AG, 07. August 2023 (www.qlupod.com)

Diese Aussage treffen wir nicht leichtfertig, sondern verweisen auf den Artikel ( https://www.fiercehealthcare.com/ health-tech/amazon-bets-big-virtual-care-unveils-nationwide-telehealth-service-through-its-website/ ) auf der Seite von Fierce Healthcare vom 1. August 2023 über den landesweiten Telemedizindienst und die Expansion von Amazon Clinic in alle 50 Bundesstaaten der USA. Amazon hat erkannt, dass sich die 35 häufigsten Gesundheitsprobleme auch online behandeln lassen. Über die Amazon-Website und eine von Amazon entwickelte App können sich die Patienten mit Ärzten oder Krankenschwestern in den gesamten USA in Verbindung setzen. Die Konsultation erfolgt online und die Mediziner können anhand der gestellten Diagnose Rezepte über Medikamente ausstellen oder den Patienten in eine Klinik einweisen.

Telemedizin verbessert die Gesundheitsversorgung

Auch wir von QluPod begrüssen die Weiterentwicklung der Telemedizin. Online-Sprechstunden ermöglichen es Ärzten und medizinischem Fachpersonal, Patienten auch über grosse Entfernungen hinweg zu behandeln. Für Personen mit eingeschränkter Mobilität stellt dies einen grossen Vorteil dar. Auch in ländlichen Gebieten oder in Staaten mit einer nur schwach entwickelten Infrastruktur verbessert die Telemedizin die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Das sorgt für eine effektive Entlastung der Krankenhäuser, kürzere Wartezeiten beim Arzt und Kosteneinsparungen bei den staatlichen und privaten Gesundheitsausgaben.

Kritikpunkt: Medizinische Verordnung nur nach genauer Diagnose möglich

Allerdings hören und verstehen wir auch die Kritiker, die mit dieser Entwicklung nicht einverstanden sind. Die Zweifler an der Online-Sprechstunde argumentieren, dass der Arzt aufgrund der Aussage des Patienten keine genaue Diagnose stellen kann. Der Patient schildert nur die Symptome, deren Ursprung ohne Messung der Vitalwerte nicht sicher bestimmt werden kann. Das kann zu einer Fehldiagnose oder einer falschen Behandlungsmethode führen.

Die Lösung: Ein tragbarer Gesundheitsmonitor zur Messung von sechs Vitalwerten

Genau an diesem Punkt setzt der Gesundheitsmonitor von QluPod mit seiner proprietären Software an. Es handelt sich um ein tragbares Überwachungsgerät, mit dem der Anwender selbstständig sechs Vitalwerte messen kann: Blutdruck, Temperatur, EKG, Blutsauerstoff, Herzfrequenz und Blutzucker. Mit diesen aktuellen Werten ist der Arzt in der Lage, das Krankheitsbild genau zu bestimmen und die passenden Medikamente zu verschreiben oder eine Therapie zu verordnen.

QluPod gibt bekannt, dass die Pro-App für Android und iOS voraussichtlich Mitte September 2023 live geschaltet wird. Bis zu diesem Zeitpunkt können Interessenten das QluPod Messgerät zu einem Vorzugspreis vorbestellen ( https:// qlupod.eu/de/unser-gerat-und-app ). Registrieren Sie sich auf unserer Webseite unter www.qlupod.eu ( https://qlupod.eu/ ) und erfahren Sie die Bedingungen für ein Abonnement der Pro-Version unserer innovativen QluPod-App.

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com.

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Industriestrasse 28, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Steve Dando Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: steve@qlupod.com Website: www.qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

