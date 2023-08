Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG



Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.08.2023

Kursziel: 75,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



Q2 zeigt Ergebnisverbesserung und unterstreicht Cashflow-Stärke trotz Dynamikrückgang in der Top Line-Entwicklung



Die CLIQ Digital AG hat vergangene Woche Zahlen zum ersten Halbjahr 2023 vorgelegt, nach denen es dem Unternehmen gelungen ist, den Wachstumskurs ggü. VJ fortzusetzen. Zudem wurden im Zuge des H1-Berichtes die Jahres- sowie Mittelfristziele des Unternehmens bestätigt.



Margenniveau und Cashflow verbessert - Umsatzrückgang in Q2 überrascht: So verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal Erlöse in Höhe von 76,7 Mio. Euro, was einem erneut deutlich zweistelligen Wachstum von 20% yoy entspricht, jedoch unter unseren als auch den Erwartungen des Marktes liegt (MONe: 84,2 Mio. Euro; Konsens: 79,6 Mio. Euro). Damit wurde erstmalig die Serie quartalsweiser Umsatzsteigerungen unterbrochen, was u.E. jedoch keineswegs Grund zur Sorge darstellt, da die Trendlinie über die letzten Jahre ein deutliches Bild zeichnet (Top Line CAGR 2019-23e: 53,4%). Auf 6M-Sicht verzeichnete CLIQ bspw. eine Top Line-Zunahme von starken 36,7% yoy auf 159,6 Mio. Euro. Erneut wurde die Entwicklung im Wesentlichen von den Geschäftsaktivitäten in Nordamerika (Umsatzanteil H1: 56%) sowie Europa (Umsatzanteil H1: 37%) getragen. Der jüngste Markt in Lateinamerika entwickelt sich nach eigenen Angaben entsprechend den Erwartungen und stand zum Halbjahr bereits für 6 Mio. Euro, bzw. 4% der Konzernerlöse. Nachdem die EBITDA-Marge in Q1 um 30 BP unter Vorjahr lag, hatten Verbesserungen zentraler Kostenquoten (Personalaufwand: 7,9%; -0,9 PP yoy sowie sbA: 2,7%; -1,3 PP yoy) einen deutlichen Anstieg der Marge in Q2 von 50 BP yoy bzw. 70 BP qoq auf 16,2% zur Folge. Dennoch setzte sich die Verteuerung der Kunden-Akquisitionskosten ungebrochen fort. Während die Marketingaufwendungen in Q2/22 noch für ca. 31% der Umsätze standen, erhöhte sich dieser Wert auf etwa 38% in Q2/23. Hervorheben möchten wir zudem die sichtbare Cashflow-Stärke von CLIQ. So stand zum 30.06.23 ein Free Cashflow i.H.v. 10,5 Mio. zu Buche (VJ: -0,9 Mio. Euro). Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 12,4 Mio. Euro enthält im Wesentlichen Dividendenzahlungen an die Aktionäre (1,79 Euro je Aktie; Gesamtvolumen: 11,6 Mio. Euro). Die Netto-Cash-Position betrug unter Berücksichtigung der Ausschüttungsauszahlung zum Stichtag sowie der zinstragenden Leasingverbindlichkeiten rd. 3,4 Mio. Euro (Vgl. 30.06.2022: -11,9 Mio. Euro).



Mittelfrist-Guidance sowie Jahresausblick 2023 mit dem H1-Bericht bestätigt: Bezugnehmend auf den bisherigen Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres bestätigte das Management die kommunizierten Jahresziele. Demnach avisiert die Gruppe ein Umsatzniveau von >345,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA von mehr als 50 Mio. Euro. Die Marketingausgaben werden voraussichtlich bei über 120 Mio. Euro liegen. Darüber hinaus wurde auch das Mittelfristziel bekräftigt, bis Ende 2025 einen Konzernumsatz von mehr als 500 Mio. Euro zu erwirtschaften. Auch wir behalten unsere Prognosen bei, die sowohl das Erreichen der Jahres-Guidance als auch des Mittelfristziels implizieren.



Mediale Erfolge prägen den zuletzt positiven Newsflow: Auch abseits der operativen Entwicklung konnte CLIQ diverse Erfolge feiern. So gewann die Kampagne zum Launch des neuen Flagship-Produktes in Deutschland "cliq.de" den Brand Award. Des Weiteren wurde die Aktie jüngst von der Börse Online zum besten deutschen Wachstumstitel gekürt.



Fazit: CLIQ blickt in Summe auf eine starke Entwicklung in den ersten sechs Monaten zurück und stellt mit Bestätigung der Guidance auch fortlaufend zweistelliges Wachstum in Aussicht. Wenngleich der

Sechsmonats-Rentabilitätsindex nun nicht mehr veröffentlicht wird, was aus unserer Sicht einen Rückschritt in der Berichterstattung bedeutet, erachten wir den im aktuellen Kursniveau impliziten Abschlag für eine intransparente Außendarstellung als deutlich zu hoch. So liegt die MCap des Unternehmens lediglich auf Höhe des u.E. als Bewertungsuntergrenze zu betrachtenden Lifetime Value der Kundenbasis. Dieser nahm nochmals deutlich zu und betrug zum Stichtag rd. 150 Mio. Euro (VJ: 121 Mio. Euro). Mit unveränderten Prognosen bestätigen wir daher unser Kursziel i.H.v. 75,00 Euro sowie die Kaufempfehlung.







