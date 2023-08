Halle/MZ (ots) -



In einer Lage, in der die Volkswirtschaft international ins Hintertreffen geraten ist, braucht es ein Gesamtkonzept, wie Deutschland zu früherer ökonomischer Stärke zurückfindet. Die Probleme sind bekannt: überbordende Bürokratie, mangelnde Digitalisierung, marode Infrastruktur, gering ausgestattetes Bildungssystem. Auch der Arbeitsmarkt schreit nach Reformen angesichts des Fachkräftemangels und einer großen Zahl von Flüchtlingen, die nur schleppend in Jobs finden.



Deutschland braucht eine neue Agenda. Die notwendigen Reformen müssen so umfassend und tiefgehend sein, wie sie es bei der Agenda 2010 waren.



