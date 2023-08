Seit dem Allzeithoch nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat Gold den Investoren wenig Freude bereitet. Der Goldpreis litt vor allem unter der aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Doch ein Ende der Zinserhöhungen ist in Sicht, die Aussichten für das Edelmetall verbessern sich. BÖRSE ONLINE nennt Möglichkeiten, wie Anleger partizipieren können. Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten stützten am Freitag den Goldpreis. Bis auf etwa 1946 ...

