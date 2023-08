Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) wird am Donnerstag ihre Entscheidungen über den Zinssatz und den Mindestreservesatz treffen, so die Analysten von Postbank Research.Es werde erwartet, dass die RBI den Repo-Satz im Juni bei 6,5% lasse, nachdem er nach sechs Erhöhungen in Folge zwei Monate lang unverändert geblieben sei. Dies gelte trotz der höheren Inflation in Indien im Juni 2023, die 4,8% erreicht habe, nachdem sie drei Monate in Folge gesunken sei. ...

