Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach den Beschäftigungsdaten vom Freitag dürfte sich das Augenmerk der FED in dieser Woche auf die US-Inflation richten, so die Analysten von Postbank Research.Es werde erwartet, dass die Verbraucherpreisinflation am Donnerstag im Vergleich zum Vormonat unverändert bleibe und auf das Jahr hochgerechnet auf 3,2% steige, obwohl die Ölpreiserhöhungen im Juli für höhere Werte sorgen könnten. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Kerninflation gewidmet werden, die möglicherweise nicht mehr so günstig ausfalle wie im Juni, als der Rückgang auf die Komponente Flugtickets zurückzuführen gewesen sei, die ebenfalls an den Ölpreis gebunden sei. Dennoch erwarte der Konsens, dass diese bei 4,8% auf Jahresbasis bleiben sollte. ...

