Der Online-Bezahldienst PayPal baut sein Engagement im Krypto-Bereich deutlich aus und hat am Montag einen eigenen Stablecoin namens PayPal USD (PYUSD) angekündigt. Der soll in den USA reguliert und an den US-Dollar gekoppelt sein. Es wäre das erste Mal, dass ein großer Finanzdienstleister eine eigene Kryptowährung emittiert."PayPal USD wurde entwickelt, um die Möglichkeiten, die Stablecoins für die Zahlungsabwicklung bieten, zu erweitern und ist zu 100 Prozent durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...