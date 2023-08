Mainz (ots) -Die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?" am 25. November 2023 wird die 154. Ausgabe für Showmaster Thomas Gottschalk sein - und gleichzeitig auch seine letzte. 36 Jahre nach seinem ersten Auftritt bei "Wetten, dass..?" führt er das Publikum noch einmal durch die größte Show Europas.ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: "Wir freuen uns sehr auf Thomas Gottschalks letzte große 'Wetten, dass..?'-Show. Ich möchte mich stellvertretend für das ZDF und die vielen an dieser großartigen Show beteiligten Kolleginnen und Kollegen schon jetzt bei Thomas Gottschalk bedanken - mit Leidenschaft und Herzblut hat er mit vielen Wettkandidatinnen und Wettkandidaten sowie hochkarätigen Gästen unzählige unvergessliche Momente kreiert."Thomas Gottschalk: "Um es mit George Harrison zu sagen: 'All things must pass', das gilt auch für mich und 'Wetten, dass..?'. Ich danke dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat und freue mich, zu diesem besonderen Anlass ein letztes Mal als Gastgeber durch die Sendung zu führen."Thomas Gottschalk verabschiedet sich von "Wetten, dass..?". Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung.KontaktAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotosFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wettendass (https://presseportal.zdf.de/presse/wettendass%E2%80%AF%E2%80%AF)Weitere Informationen"Wetten, dass..?" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/wetten-dassPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5575543