(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.08.2023 - Biotech-Aktien standen am Montag auf breiter Front unter Druck. Im deutschen Handel verloren Biontech und MorphoSys deutlich. Auch für Evotec ging es abwärts. An der Wall Street verliert der Sektor ebenfalls. Der DAX notierte am Montag bei 15.945 Punkten. Hier gaben Siemens Energy, Commerzbank und Adidas deutlich nach. Rheinmetall, Bayer und Infineon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...