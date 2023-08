The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.08.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2023

ISIN Name

CA22289X2023 COVER TECHNOLOGIES INC.

DK0061418977 VALUER HOLDING A/S DK-,02

IT0005438038 REEVO S.P.A. O.N.

KYG3042R1231 REGENT PACIFIC GRP.DL-,20

PLALMTL00023 ALUMETAL SA A,B,C ZY -,10

SE0016288591 BRICKNODE HOLDING AB B

US09075F1075 BIONANO GENOMICS DL-,0001

US6544052086 9 METERS BIOPHARM,DL-001

