Das Beben im Cybersecurity-Sektor hallt noch nach: Viel Titel notieren auch am Montag mit Verlusten. Für das Unternehmen, das am Freitag mit durchwachsensen Quartalszahlen und einem mauen Ausblick die Unsicherheiten ausgelöst hatte, vergibt Guggenheim nun ein Kauf-Rating. Fortinet legt entgegen dem Trend zu.Die Quartalszahlen, die Fortinet am Freitag vorgelegt hatte (DER AKTIONÄR berichtete) verfehlten gleich in mehreren Punkten die Erwartungen der Wall Street. Am Ende des Handelstags stand ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...