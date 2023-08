Charles Schwab: neue Chance beim Bank- und Brokerhaus!

Die Bankenkrise 2.0 ist vergessen! Charles Schwab (SCHW) könnte weiter durchstarten!

Symbol: SCHW ISIN: US8085131055

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wir hatten Charles Schwab am 6. Juli mit einem Bottomfisihing-Setup präsentiert, wurden aber knapp ausgestoppt. Das Wertpapier des Bank- und Brokerhauses aus Westlake in Texas ist aber kurze Zeit später zu der erwarteten Rallye gestartet und hat sich gut entwickelt. Nun gibt es eine neue Einstiegsschance auf höherem Niveau.

Chart vom 07.08.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 65.97 USD

Meinung: Die Zahlen zum zweiten Quartal lagen knapp unter den Erwartungen der Analysten, zeigten aber dass die Bankenkrise 2.0 erst einmal Geschichte ist. Gerade die führenden Insitute wurden in den Schlagzeilen zu Risikokandidaten erklärt, haben aber das Ganze recht gut weggesteckt. Die Reaktion der Börse auf die Zahlen vom 17. Juli verdeutlicht dies. Bereits im Vorfeld zeigte das Wertpapier positives Momentum und setzte direkt nach der Veröffentlichung zu einem Kurssprung an.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der letzten Tageskerze der Uterstützungslinie. Das Kursziel liegt bei der Kurslücke vom 8. auf 9. Mai. Frische Quartalszahlen gibt es wieder am 25. Oktober, so dass wir den Trade lange laufen lassen können. Frische Quartalszahlen kommen am 17. Oktober, so das wir den Swingtrade lange laufen lassen können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SCHW.

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.