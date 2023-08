Trotz Quartalszahlen, die weitestgehend im Rahmen der Erwartungen liegen, gerät die Aktie von Palantir Technologies am Montag nachbörslich kurz unter Druck. Doch eine Prognose für das dritte Jahresviertel über den Schätzungen der Wall Street und ein Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe überzeugen die Anleger dann doch.Im zweiten Quartal setzten die Datenanalyse-Spezialisten insgesamt 533 Millionen Dollar um. Dies entspricht einem Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und exakt ...

