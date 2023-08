Zu den großen Verlierern an der Börse zählt am Dienstag die Aktie der Zhongsheng Group . Das Papier verliert deutlich an Wert. Jahreschart der Zhongsheng Group Holdings-Aktie, Stand 08.08.2023 Kein guter Tag bislang für Inhaber der Zhongsheng Group: Das Wertpapier weist zur Stunde ein Minus von 6,71 Prozent auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...