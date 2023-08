Ruhiger DAX-Wochenstart mit Inside Day. Folgt der Ausbruch in Richtung 16000 Punkte heute? Tradingideen am 08.08.2023 vor DAX live Start. Orientierung im DAX gesucht Das Video zur Analyse ist hier abgelegt: Der Abwärtstrend der letzten Woche im DAX ist Geschichte. Wir hatten gestern Morgen bereits in der Morgenanalyse vom 07.08.2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...