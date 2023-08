EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation

STAIDIUM U.S. schließt Partnerschaft mit der Atlantic Hockey Federation, der Atlantic Girls Hockey Federation und der Tier 1 Hockey Federation, um eine hochmoderne Plattform zur Organisation des Spielbetriebs zu entwickeln

DALLAS, 08. August 2023 - STAIDIUM U.S. hat eine Partnerschaft mit der Atlantic Hockey Federation (AHF), der Atlantic Girls Hockey Federation (AGHF) und der Tier I Hockey Federation (THF) bekannt gegeben, die die Einführung einer maßgeschneiderten Plattform für Spieler und Trainer zur Organisation des Spielbetriebs der Ligen in den USA vorsieht.

STAIDIUM U.S. wird die Technologie zum Betrieb der Plattform bereitstellen, um die Registrierungs- und Geschäftsprozesse für über 20.000 Jugendeishockeyspieler aus mehr als 1.000 Teams zu vereinheitlichen und effizienter zu gestalten. Detaillierte Auswertungen, ein effizientes Zahlungsmanagement und der Austausch von Dokumenten werden über die Plattform ermöglicht - das alles bei einer hohen Nutzerfreundlichkeit. Durch die STAIDIUM U.S. Plattform kann jede Liga ihren Spielbetrieb effizienter betreiben.

"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit STAIDIUM U.S.", sagt Tony Zasowski, Vice President Leagues and Tournaments bei der Black Bear Sports Group, USA. "Es handelt sich um ein innovatives, junges Technologieunternehmen, das die Registrierungsprozesse der Verbände verbessern und vereinheitlichen wird. Ich freue mich auf eine lange Zusammenarbeit mit STAIDIUM U.S. und darauf, STAIDIUM U.S. in die täglichen operativen Abläufe der AHF, AGHF und THF einzubinden."

Die Plattform zur Organisation des Spielbetriebs stellt eine weitere Ergänzung des Technologieportfolios von STAIDIUM U.S. dar, zu dem bereits das auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende vollautomatisierte Live-Streaming von Sport-Events und die Analyse und Auswertung von Spielszenen gehören.

"Es ist großartig, mit der AHF, AGHF und THF zusammenzuarbeiten, um eine große Herausforderung im Bereich des Sports zu lösen: die Integration verschiedener Registrierungs- und Geschäftsprozesse in ein einfach zu nutzendes System, über das eine detaillierte Auswertung, ein effizientes Zahlungsmanagement und der Austausch von Dokumenten erfolgen kann", so Dave Cochran, Managing Director, STAIDIUM U.S. "Diese Expansion in den Bereich rund um die organisatorischen Prozesse des Spielbetriebs ist ein spannender neuer Wachstumsbereich für uns, und wir freuen uns darauf, unser KI basiertes Live-Streaming-Angebot damit zu ergänzen."

Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über STAIDIUM zu erfahren: https://staidium.com .

Über SPORTTOTAL AG/STAIDIUM U.S.:

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.

Über die Atlantic Hockey Federation:

Die Atlantic Hockey Federation ("AHF") ist eine von USA Hockey anerkannte Tier-II-Elite-Jugendhockeyliga, die ihren Spielern und deren Familien Wettbewerbe in den gesamten Vereinigten Staaten ermöglicht. Mit dem Ziel qualitativ hochwertige Ligaspiele anzubieten, gehören der AHF über 55 Mitgliedsvereine an, die in den Altersklassen U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16 und U18 in AA-Divisionen spielen. Außerdem bietet die Liga einen mehrgleisigen Ligabetrieb in den Altersklassen U10, U12, U14 sowie U16 A und U18 A an.

Über die Atlantic Girls Hockey Federation:

Die Atlantic Girls Hockey Federation ("AGHF") ist eine von USA Hockey anerkannte Elite Tier-II Jugendhockeyliga, die ihren Spielerinnen und deren Familien Wettbewerbe in den gesamten Vereinigten Staaten ermöglicht. Die AGHF bietet für ihre über 70 Mitgliedsvereine hochwertige Wettbewerbe und Turniere in den Mittelatlantikstaaten an. Die AGHF richtet zurzeit Programme im Mädchen- und Fraueneishockey auf Platinum- and Diamant-Level für die folgenden Altersklassen aus: U10, U12, U14 (Diamant und Platinum), U16 (Diamant und Platinum) und U19. Die AGHF bietet wirklich einzigartige Chancen für ihre Spielerinnen, da jeder der Gründungs- und Mitgliedsvereine auf allen Ebenen des Mädchen- und Fraueneishockeys tätig ist.

Über die Tier 1 Hockey Federation:

Die Tier 1 Hockey Federation ("THF") ist eine von USA Hockey anerkannte Tier-1 Jugendhockeyliga, die landesweit ein wettbewerbsintensives Umfeld für Tier-1- und Elite-Vereine bietet, wobei eine Fokussierung des Spielbetriebs auf regionale Divisionen Spiele auf höchstem Niveau garantiert. Die THF wird von einem Team engagierter Experten geleitet, das die über 290 AAA-Teams in den Altersklassen U9 bis U18 betreut.

Kontakt:

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

E-Mail: info@sporttotal.com

