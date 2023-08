Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse am Rentenmarkt sind zu Anfang der Woche unter Schwankungen gesunken, so die Analysten der Helaba.Auch am deutschen Aktienmarkt habe sich zunächst eine schwächere Tendenz durchgesetzt und der Euro sei unter die 1,10er Marke gerutscht. Wichtige Impulse von fundamentaler Seite habe es dabei nicht gegeben. Auch heute stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...