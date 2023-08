Hannover (www.anleihencheck.de) - Renditen europäischer Staatsanleihen zogen an (10Y Bunds +4BP 2,60%), so die Analysten der Nord LB.Als spannend seien die heutigen Veröffentlichungen von neuen Konjunkturindikatoren keineswegs zu bezeichnen. So lägen die deutschen Preiszahlen für den Berichtsmonat Juli ja bereits als vorläufige Werte vor - heute würden nur noch die finalen folgen. Und selbst die US-Handelsbilanzdaten - sonst ein brauchbarer erster Hinweisgeber für die Einschätzung des Außenbeitrags beim BIP-Wachstum der USA - seien bereits mit der letzten Bekanntgabe zu BIP Ende Juli auf den Tisch gelegt worden. Insofern könne heute nur bereits der Blick auf die am Donnerstag anstehenden, dann allerdings höchst marktrelevanten US-Konsumentenpreise für den Berichtsmonat Juli gerichtet sein. (08.08.2023/alc/a/a) ...

