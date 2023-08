Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den Renditeanstiegen bei langen Laufzeiten sowohl in Euroland als auch in den USA erwarten wir in dieser Woche eine Marktberuhigung, so die Analysten der DekaBank.Die Marktteilnehmer dürften inzwischen ihre Durations-Positionen zu einem guten Teil abgesichert haben. Entsprechend sollte der technische Verkaufsdruck am langen Ende der Kurve spätestens dann nachlassen, wenn die Treasury-Auktionen (3, 10, 30 Jahre) über die Bühne gegangen seien. Eine Beruhigung bei Treasuries werde sich auch auf die EUR-Zins- und -Spread-Kurven auswirken. Die zehnjährigen Bundrenditen sollten sich damit in dieser Woche eher wieder in Richtung der Mitte der Handelsspanne (um 2,50%) zurückbewegen und nicht aus der etablierten Handelsspanne nach oben ausbrechen (über 2,65%). (Ausgabe vom 07.08.2023) (08.08.2023/alc/a/a) ...

