Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenveröffentlichungen, die der ersten Reihe zuzuordnen sind und Markteinfluss ausüben können, gibt es heute nicht, so die Analysten der Helaba.Allerdings lohne es sich dennoch, das NFIB-Mittelstandsbarometer in den USA zu beachten. Es liefere Hinweise darauf, inwieweit sich die Stimmung in kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt habe, die das Rückgrat der US-Wirtschaft darstellen würden und von großer Bedeutung für die Schaffung von Arbeitsplätzen seien. Der Index sei zuletzt zwar gestiegen, allerdings liege er noch immer klar unterhalb des langjährigen Durchschnitts. Vor allem der Arbeitskräftemangel zähle zu den großen Herausforderungen für kleine Unternehmen. Daran werde sich im Juli vermutlich wenig verändert haben. ...

