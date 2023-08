Die CTS Eventim-Aktie (WKN: 547030) ist mit viel Schwung in die neue Woche gestartet. Nach einer Kaufempfehlung stieg der Kurs in der Spitze um fast +8% auf 63,55 € an und überwand dabei auch die 50-Tage-Linie (SMA50). Doch Anleger fragen sich, wie nachhaltig dieser Anstieg ist und wie viel Potenzial jetzt noch in der Aktie steckt? CTS Eventim vorgestellt CTS Eventim mit Sitz in München ist ein international führender Anbieter in den Bereichen Live ...

