Freenet-Calls mit 93%-Chance bei Kurserholung auf 23 Euro

Die Aktie des Telekommunikationsanbieters Freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) musste nach dem kräftigen Kursanstieg in den ersten Monaten des Jahres 2023, der am 5.5.23 bei einem Jahreshoch bei 26,46 Euro gipfelte, in den vergangenen Wochen einen großen Teil des Kursgewinnes abgeben. Nach der Veröffentlichung der soliden Quartalszahlen fiel die Aktie am 4.8.23 kurzfristig sogar auf 20,88 Euro, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 21,40 Euro anzusteigen.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen bekräftigte die Mehrheit der Experten, die von einer Übertreibung der Kursschwäche ausgehen, mit Kurszielen von bis zu 33 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Freenet-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 23 Euro, wo sie zuletzt am 17.7.23 notierte, ansteigen kann.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Freenet-Aktie mit Basispreis bei 22 Euro, Bewertungstag 15.12.23, BV 1, ISIN: DE000PD3H2E4, wurde beim Aktienkurs von 21,40 Euro mit 1,00 - 1,02 Euro gehandelt.

Kann die Freenet-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 23 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,69 Euro (+66 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,09 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Freenet-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,09 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MB25LM7, wurde beim Aktienkurs von 21,40 Euro mit 0,145 - 0,150 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Freenet-Aktie auf 23 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,29 Euro (+93 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,861 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Freenet-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,861 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG77R46, wurde beim Aktienkurs von 21,40 Euro mit 0,27 - 0,28 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Freenet-Aktie auf 23 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,41 Euro (+46 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Freenet-Aktien oder von Hebelprodukten auf Freenet-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de